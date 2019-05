Anleihe: Kühne+Nagel platziert Dualtranche über insgesamt 400 Mio Fr.

Tranche 1 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,2% Emissionspreis: 100,075% Laufzeit: 6 Jahre bis 18.06.2025 Liberierung: 18.06.2019 Yield to Mat.: 0,187% Valor: 47'951'431 (4) Kotierung: SIX, ab 14.06.2019 Tranche 2 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,02% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3,42 Jahre bis 18.11.2022 Liberierung: 18.06.2019 Yield to Mat.: 0,02% Valor: 47'951'430 (6) Kotierung: SIX, ab 14.06.2019

Die Erträge der beiden Anleihen will Kühne+Nagel für "generelle Unternehmenszwecke" eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Man wolle dabei von den derzeitigen attraktiven Zinssätzen profitieren und die Finanzstruktur optimieren, dies bei einer Erhöhung der strategischen Flexibilität, erklärte Finanzchef Markus Blanka-Graff im Communiqué.

