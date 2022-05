Betrag: 75 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 5,75% Emissionspreis: 100% Laufzeit: ewig Call Datum: nach 5 Jahren, am 02.06.2027 Liberierung: 02.06.2022 Yield to Mat.: 5,75% Swap-Spread: +494,5 BP Valor: 118'469'477 (1) Rating: Ba1 (hyb) (Moody's) Stückelung: 50'000 Fr. Kotierung: SIX, ab 02.06.2022

pre/jb

(AWP)