Anleihe: Pfandbfriefzentrale holt sich mit Triopack 839 Mio Franken

1. Tranche S.524 neu Betrag: 355 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 100,902% Laufzeit: 7,8 Jahre bis 21.06.2028 Liberierung: 03.09.2020 Swapsread: +25 BP Valor: 53'689'319 (8) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.09.2020 2. Tranche S.525 neu Betrag: 218 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,260% Laufzeit: 15 Jahre bis 03.09.2035 Liberierung: 03.09.2020 Swapsread: +22 BP Valor: 53'689'321 (4) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.09.2020 3. Tranche S.505 Aufstockung Betrag: 266 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 395 Mio Fr. (derzeit 258 Mio Fr.) Zinssatz: 0,75% Emissionspreis: 108,931% Laufzeit: 12,08 Jahre bis 01.10.2032 Liberierung: 03.09.2020 Swapsread: +20,3 BP Valor: 39'863'349(2) Valor prov.: 53'689'320 (6) Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.09.2020

