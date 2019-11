Anleihe: Pfandbriefbank holt sich in drei Tranchen 970 Mio Fr.

Tranche 1 (neu S. 681) Betrag: 570 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 0,125% Laufzeit: 12 Jahre bis 14.11.2031 Liberierung: 15.11.2019 Yield to Mat.: 0,082% Swapspread: +10 BP Valor: 50'878'571 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX Tranche 2 (1. Aufstockung S. 680) Betrag: 240 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 340 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 101,404% Laufzeit: 6,38 Jahre bis 30.03.2026 Liberierung: 15.11.2019 Yield to Mat.: -0,218% Swapspread: +18 BP Valor: 50'239'335 (5) Valor prov. 50'878'570 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.11.2019 Tranche 3 (2. Aufstockung S. 637) Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 521 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 101,759% Laufzeit: 26,58 Jahre bis 15.06.2046 Liberierung: 15.11.2019 Yield to Mat.: 0,306% Swapspread: +8,0 BP Valor: 33'635'276 (7) Valor prov. 50'878'572 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.11.2019

yr/

(AWP)