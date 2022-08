Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Doppelpack 520 Mio Franken

1. Tranche Neu Serie 726 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,375% Emissionspreis: 100,394% Laufzeit: 9 Jahre 295 Tage, bis 10.06.2032 Liberierung: 15.08.2022 Yield to Mat.: 1,332% Swap-Spread: +6 BP% Valor: 120'425'973 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.08.2022 2. Tranche Neu Serie 727 Betrag: 220 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,50% Emissionspreis: 100,264% Laufzeit: 20 Jahre 127 Tage, bis 22.12.2042 Liberierung: 15.08.2022 Yield to Mat.: 1,485% Swap-Spread: -2 BP Valor: 120'425'974 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.08.2022

