Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Doppeltranche 365 Mio Fr.

Tranche 1 S.659 Betrag: 215 Mio Fr. Totalbetrag neu: 470 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 105,202% Laufzeit: 6,14 Jahre, bis 17.11.2025 Liberierung: 27.09.2019 Yield to Mat.: -0,585% Swap Spread: +15 BP Valor neu: 49'840'053 (7) Valor: 42'323'351 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.09.2019 Tranche 2 S.676 Betrag: 150 Mio Fr. Totalbetrag neu: 430 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 105,435% Laufzeit: 14,6 Jahre, bis 26.04.2034 Liberierung: 27.09.2019 Yield to Mat.: -0,119% Swap Spread: +10,0 BP Valor neu: 49'840'054 (5) Valor: 48'525'281 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.09.2019

(AWP)