Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit drei Tranchen 1,015 Mrd Franken

1. Tranche Aufstockung S.710 Betrag: 520 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 920 Mio Fr. Coupon: 0,125% Emissionspreis: 98,834% Laufzeit: 9,93 Jahre, bis 19.01.2031 Liberierung: 14.01.2022 Yield to Mat.: 0,244% Swap-Spread: +8,0 BP Valor: 115'152'618 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.01.2022 2. Tranche Neu S.711 Betrag: 270 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,125% Emissionspreis: 100,325% Laufzeit: 7,1 Jahre, bis 19.02.2029 Liberierung: 14.01.2022 Yield to Mat.: 0,079% Swap-Spread: +8,0 BP Valor: 115'152'617 (0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.01.2022 3. Tranche Neu S.712 Betrag: 225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,375% Emissionspreis: 100,142% Laufzeit: 15,09 Jahre, bis 16.02.2037 Liberierung: 14.01.2022 Yield to Mat.: 0,365% Swap-Spread: +4,0 BP Valor: 115'152'619 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.01.2022

