Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Triopack 1'100 Mio Franken

1. Tranche (Aufstockung Serie 654) Betrag: 340 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 647 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,78300% plus 0,25% Marchzinsen seit 18. September 2019 Laufzeit: 6,76 Jahre bis 18.09.2026 Liberierung: 13.12.2019 Yield to Mat.: -0,303% Swapspread: +13 BP bis Librierung: 51'176'205 (3) n. Librierung: 38'412'506 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.12.2019 2. Tranche (Serie 682, Neu) Betrag: 360 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 101,97500% Laufzeit: 7,31 Jahre bis 06.04.2027 Liberierung: 13.12.2019 Yield to Mat.: -0,267% Swapspread: +13 BP Valor: 51'176'206 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.12.2019 3. Tranche (Aufstockung Serie 678) Betrag: 400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 540 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 96,83900% plus 0,000% Marchzinsen seit 26. August 2019 Laufzeit: 29,7 Jahre bis 26.08.2049 Liberierung: 13.12.2019 Yield to Mat.: +0,108 Swapspread: +2,0 BP bis Librierung: 51'176'207 (9) n. Librierung: 48'525'287 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.12.2019

