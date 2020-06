Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit Triopack 930 Mio Franken

1. Tranche S. 659 Aufstockung Betrag: 220 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 790 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 102,275% Laufzeit: 5,36 Jahre bis 17.11.2025 Liberierung: 06.07.2020 Yield to Mat.: -0,172% Swapspread: +34,0 BP Valor: 42'323'351 Valor prov.: 55'041'340 Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.07.2020 2. Tranche S. 671 Aufstockung Betrag: 310 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 743 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 101,883% Laufzeit: 9,78 Jahre bis 15.04.2030 Liberierung: 06.07.2020 Yield to Mat.: +0,057% Swapspread: +34,0 BP Valor: 47'129'792 Valor prov.: 55'041'341 Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.07.2020 3. Tranche S. 689 Neu Betrag: 400 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,347% Laufzeit: 22,25 Jahre bis 06.10.2042 Liberierung: 06.07.2020 Yield to Mat.: +0,234% Swapspread: +31,0 BP Valor: 55'041'342(8), Rating: Aaa (Mody's) Kotierung: SIX, ab 02.07.2020

