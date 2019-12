Anleihe: Pfandbriefbank holt sich mit zwei Tranchen 310 Mio Franken

1. Tranche (Aufstockung Serie 651) Betrag: 200 Mio Fr. Totalbetrag neu: 610 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,928% plus Marchzinsen für 63 Tage Laufzeit: 6,83 Jahre, bis 20.10.2026 Liberierung: 23.12.2019 Yield to Mat.: -0,318% Swapspread: +10,0 BP Valor: 51'176'208 (7) - n. Librierung: 37'094'354 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX 2. Tranche (Aufstockung Serie 677) Betrag: 110 Mio Fr. Totalbetrag neu: 420 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 109,551% plus Marchzinsen für 130 Tage Laufzeit: 24,09 Jahre, bis 25.01.2044 Liberierung: 23.12.2019 Yield to Mat.: 0,099% Swapspread: +0 BP Valor: 51'176'209 (5) n. Librierung: 48'525'282 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX

