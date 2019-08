Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in drei Tranchen insgesamt 370 Franken auf

Serie 678 (Neuemission) Betrag: 140 Mio Fr. Zinssatz: 0,000% Emissionspreis: 100,6% Liberierung: 26.08.2019 Laufzeit: 30 Jahre, bis 26.08.2049 Yield to Maturity: -0,020% Swapspread: +3,8 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 48'525'287 (5) Kotierung: SIX Serie 660 (2. Aufstockung) Betrag: 130 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 530 Mio Fr. Zinssatz: 0,500% Emissionspreis: 109,682% Liberierung: 26.08.2018 Laufzeit: 9,41 Jahre, bis 22.01.2029 Yield to Maturity: -0,503% Swapspread: +6,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 48'525'285 (9) - nach Liberierung 42'323'352 (4) Kotierung: SIX Serie 676 (1. Aufstockung) Betrag: 100 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 280 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 107,428% Liberierung: 26.08.2019 Laufzeit: 14,67 Jahre, bis 26.04.2034 Yield to Maturity: -0,247% Swapspread: +2,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 48'525'286 (7) - nach Liberierung 48'525'281 (8) Kotierung: SIX

