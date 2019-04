Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in drei Tranchen insgesamt 704 Mio Fr. auf

Serie 670 (Neuemission) Betrag: 210 Mio Fr. Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 101,606% Liberierung: 15.04.2019 Laufzeit: bis 29.07.2024 Yield to Maturity: -0,301% Rating: Aaa (Moody's) Valor: 47'129'791 (8) Kotierung: SIX, prov. Handel ab 11.04.2019 Serie 671 (Neuemission) Betrag: 433 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,953% Liberierung: 15.04.2019 Laufzeit: bis 15.04.2030 Yield to Maturity: +0,162% Rating: Aaa (Moody's) Valor: 47'129'792 (6) Kotierung: SIX, prov. Handel ab 11.04.2019 Serie 637 (Aufstockung) Betrag: 61 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 361 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 95,269% Liberierung: 15.04.2019 Laufzeit: bis 29.06.2046 Yield to Maturity: +0,563% Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 47'129'793 (4) -nach Liberierung 33'635'276 (7) Kotierung: SIX, prov. Handel ab 11.04.2019

ra/tt

(AWP)