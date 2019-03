Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in drei Tranchen insgesamt 844 Mio Fr. auf

Serie 609 (2. Aufstockung) Betrag: 204 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Neuer Gesamtbetrag: 561 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 101,583% plus Marchzinsen für 101 Tage Liberierung: 15.03.2019 Laufzeit: 4,72 Jahre, bis 04.12.2023 Yield to Maturity: -0,208% Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 46'718'236 (3) - nach Liberierung 28'056'909 (3) Kotierung: SIX Swiss Exchange geplant Serie 666 (1. Aufstockung) Betrag: 450 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Neuer Gesamtbetrag: 660 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 101,984% plus Marchzinsen für 116 Tage Liberierung: 15.03.2019 Laufzeit: 8,16 Jahre, bis 12.05.2027 Yield to Maturity: +0,13% Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 46'718'237 (1) - nach Liberierung 44'118'650 (6) Kotierung: SIX Swiss Exchange geplant Serie 669 (Neuemission) Betrag: 190 Mio Fr. Zinssatz: 0,875% Emissionspreis: 102,293% Liberierung: 15.03.2019 Laufzeit: 21 Jahre, bis 15.03.2040 Yield to Maturity: +0,757% Rating: Aaa (Moody's) Valor: 46'718'238 (9) Kotierung: SIX Swiss Exchange geplant

mk/uh

(AWP)