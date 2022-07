Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 3 Tranchen insgesamt 745 Mio Franken auf

1. Tranche neu S. 724 Betrag: 240 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,750% Emissionspreis: 100,077% Laufzeit: 2 Jahre 357 Tage, bis 12.08.2025 Liberierung: 15.08.2022 Yield to Mat.: 0,724% Swap-Spread: + 3BP Valor: 119'965'995 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.08.2022 2. Tranche Aufstockung S. 581 Betrag: 320 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 832 Mio Fr. Coupon: 1,625% Emissionspreis: 101,559% Laufzeit: 7 Jahre 318 Tage, bis 03.07.2030 Liberierung: 15.08.2022 Yield to Mat.: 1,414% Swap-Spread: +7 BP Valor prov.: 119'965'996 (7) Valor: 021'158'894 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.08.2022 3. Tranche neu S.725 Betrag: 185 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,875% Emissionspreis: 100,561% Laufzeit: 15 Jahre 160 Tage, bis 25.01.2038 Liberierung: 2022 Yield to Mat.: 1,833% Swap-Spread: +5 BP Valor: 119'965'997 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 12.08.2022

