Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit 4 Tranchen 741 Millionen Franken auf

1. Tranche Aufstockung S.553 Betrag: 180 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 480 Mio Fr. Coupon: 2,75% Emissionspreis: 104,854% Laufzeit: 4,44 Jahre, bis 15.12.2026 Liberierung: 05.07.2022 Yield to Mat.: 1,608% Swap-Spread: +2,0 BP Valor: 119'435'504 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX 2. Tranche neu S.721 Betrag: 240 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,125% Emissionspreis: 100,102% Laufzeit: 10,29 Jahre, bis 18.10.2032 Liberierung: 05.07.2022 Yield to Mat.: 2,114% Swap-Spread: +5,0 BP Valor: 119'435'505 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX 3. Tranche neu S.722 Betrag: 215 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,375% Emissionspreis: 101,292% Laufzeit: 14,88 Jahre, bis 20.05.2037 Liberierung: 05.07.2022 Yield to Mat.: 2,272% Swap-Spread: +4,0 BP Valor: 119'435'506 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX 4. Tranche neu S.723 Betrag: 106 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,25%% Emissionspreis: 100,434% Laufzeit: 30,0 Jahre, bis 05.07.2052 Liberierung: 05.07.2022 Yield to Mat.: 2,230% Swap-Spread: +0,0 BP Valor: 119'435'507 (4) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX

