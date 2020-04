Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Anleihen 1,1 Mrd Franken auf

1. Tranche Aufstockung Serie 593 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 636 Mio Fr. Zinssatz: 1,5% Emissionspreis: 109,21% Laufzeit: bis 15.12.25 Liberierung: 13.05.2020 Valor: 24'192'631 (7) Valor prov.: 53'903'291 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.05.2020 2. Tranche Aufstockung Serie 674 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 486 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 104,83% Laufzeit: bis 17.06.41 Liberierung: 13.05.2020 Valor: 24'217'239 (9) Valor prov.: 53'903'293 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.05.2020 3 Tranche neue Serie 688 Betrag: 500 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,929% Laufzeit: bis 07.06.28 Liberierung: 13.05.2020 Valor: 53'903'292 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.05.2020

ra/mk

(AWP)