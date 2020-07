Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Anleihen 940 Millionen Franken auf

1. Tranche Aufstockung Serie 643 Betrag: 400 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 724 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 101,608% Laufzeit: 4,76 Jahre, bis 06.05.25 Liberierung: 03.08.2020 Valor: 34'755'690 (1) Valor prov.: 55'333'184 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.07.2020 2. Tranche neue Serie 690 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,824% Laufzeit: 10 Jahre, bis 02.08.2030 Liberierung: 03.08.2020 Valor: 55'333'185 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.07.2020 3. Tranche neue Serie 691 Betrag: 340 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,388% Laufzeit: 20,61 Jahre, bis 15.03.41 Liberierung: 03.08.2020 Valor: 55'333'186 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.07.2020

sta/tt

(AWP)