Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit drei Tranchen 598 Millionen Franken auf

1. Tranche Aufstockung Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 508 Mio Fr. Coupon: 2,125% Emissionspreis: 103,231% Laufzeit: 6 Jahre 71 Tage, bis 01.12.2028 Liberierung: 20.09.2022 Yield to Mat.: 1,573% Swap-Spread: +4 BP Valor: 12'016'848 (6) Valor prov.: 121'479'712 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.09.2022 2. Tranche Neu Betrag: 323 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,00% Emissionspreis: 100,350% Laufzeit: 11 Jahre 335 Tage, bis 25.08.2034 Liberierung: 20.09.2022 Yield to Mat.: 1,967% Swap-Spread: +5 BP Valor: 121'479'713 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.09.2022 3. Tranche Aufstockung Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 231 Mio Fr. Coupon: 2,25% Emissionspreis: 108,064% Laufzeit: 29 Jahre 285 Tage, bis 05.07.2052 Liberierung: 20.09.2022 Yield to Mat.: 1,893% Swap-Spread: -8 BP Valor: 119'435'507 (4) Valor prov.: 121'479'714 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.09.2022

