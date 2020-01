Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit Triopack 650 Mio Fr auf

1. Tranche Serie 659 Betrag: 100 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 570 Mio CHF Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,41% plus Marchzinsen Laufzeit: 5 Jahre und 308 Tage, bis 17.11.2025 Liberierung: 09.01.2020 Valor: 42'323'351 (6) Valor bis Libr.: 51'176'210 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.1.2020 2. Tranche Serie 672 Betrag: 400 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 650 Mio CHF Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,381% plus Marchzinsen Laufzeit: 9 Jahre und 119 Tage, bis 08.05.2029 Liberierung: 09.01.2020 Valor: 47'497'769 (8) Valor bis Libr.: 51'176'211 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.1.2020 3. Tranche Serie 641 Betrag: 150 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 400 Mio CHF Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 102,196% plus Marchzinsen Laufzeit: 16 Jahre und 275 Tage bis 14.10.2036 Liberierung: 09.01.2020 Valor: 33'833'047 (2) Valor bis Libr.: 51'176'212 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 9.1.2020

(AWP)