Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit vier Tranchen eine Milliarde Franken auf

1. Tranche Reopening S.653 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 873 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 104,259% Laufzeit: 6,71 Jahre bis 12.10.2027 Liberierung: 27.01.2021 Yield to Mat.: -0,376% Swapspread: +9 BP Valor: 37'394'509 Valor prov.: 59'197'958(5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.01.2021 2.Tranche Reopening S.660 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 780 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 106,462% Laufzeit: 7,99 Jahre bis 22.01.2029 Liberierung: 27.01.2021 Yield to Mat.: -0,298% Swapspread: +9 BP Valor: 42'323'352 Valor prov.: 59'197'959(3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.01.2021 3. Tranche Reopening S.696 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 750 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 103,032% Laufzeit: 11,81 Jahre bis 19.11.2032 Liberierung: 27.01.2021 Yield to Mat.: -0,130% Swapspread: +8 BP Valor: 57'501'708 Valor prov.: 59'197'960(1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.01.2021 4. Tranche neu S.697 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 100,201% Laufzeit: 20,31 Jahre bis 20.05.2041 Liberierung: 27.01.2021 Yield to Mat.: -0,010% Swapspread: +5 BP Valor: 59'197'961(9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 25.01.2021

