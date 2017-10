Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen 1,04 Mrd CHF auf

Serie 628 (1. Aufstockung) Aufstockungsbetrag: 151 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag: 351 Mio CHF Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 98,015% plus 0,375% Marchzinsen seit 26. Januar 2017 Liberierung: 15.11.2017 Laufzeit: 14 Jahre und 71 Tage, bis 26.01.2032 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 38'787'901 (5) - nach Liberierung 31'941'593 (8) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017 Serie 630 (2. Aufstockung) Aufstockungsbetrag: 365 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag: 831 Mio CHF Zinssatz: 0,000% Emissionspreis: 101,131% Liberierung: 15.11.2017 Laufzeit: 4 Jahre und 230 Tage, bis 05.07.2022 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 38'787'899 (1) - nach Liberierung 32'373'561 (0) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017 Serie 636 (1. Aufstockung) Aufstockungsbetrag: 167 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag: 367 Mio CHF Zinssatz: 0,250% Emissionspreis: 90,560% plus 0,250% Marchzinsen seit 17. Mai 2017 Liberierung: 15.11.2017 Laufzeit: 22 Jahre und 182 Tage, bis 17.05.2040 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 38'787'902 (3) - nach Liberierung 33'635'275 (9) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017 Serie 643 (1. Aufstockung) Aufstockungsbetrag: 354 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag: 624 Mio CHF Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,531% plus 0,125% Marchzinsen seit 6. Mai 2017 Liberierung: 15.11.2017 Laufzeit: 7 Jahre und 171 Tage, bis 06.05.2025 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 38'787'900 (7) - nach Liberierung 34'755'690 (1) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 13.11.2017

