Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen insgesamt 1,01 Mrd Fr. auf

1. Tranche Aufstockung S. 657 Betrag: 210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 750 Mio Fr. Zinssatz: 0,250% Emissionspreis: 102,825% Laufzeit: 5,42 Jahre bis 27.04.2026 Liberierung: 25.11.2020 Yield to Mat.: -0,267% Swapspread: +26,0 BP Valor: 39'288'573 (4) Valor prov.: 57'501'706 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 23.11.2020 2. Tranche Aufstockung S. 692 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 400 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 99,178% Laufzeit: 19,73 Jahre bis 17.08.2040 Liberierung: 25.11.2020 Yield to Mat.: 0,167% Swapspread: +19,0 BP Valor: 56'464'204 (6) Valor prov.: 57'501'709 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 23.11.2020 3. Tranche Neu S. 695 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,421% Laufzeit: 8,92 Jahre bis 26.10.2029 Liberierung: 25.11.2020 Yield to Mat.: 0,047% Swapspread: +26,0 BP Valor: 57'501'707 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 23.11.2020 4. Tranche Neu S. 696 Betrag: 500 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,814% Laufzeit: 11,98 Jahre bis 19.11.2032 Liberierung: 25.11.2020 Yield to Mat.: -0,057% Swapspread: +22,0 BP Valor: 57'501'708 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 23.11.2020

mk/yr

(AWP)