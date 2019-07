Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen insgesamt 1,22 Mrd Franken auf

Serie 675 (Neuemission) Betrag: 400 Mio Fr. Zinssatz: 0,000% Emissionspreis: 101,412% Liberierung: 13.08.2019 Laufzeit: 7,84 Jahre, bis 15.06.2027 Yield to Maturity: -0,179% Swapspread: +17,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 48'525'280 (0) Kotierung: SIX, ab 09.08.2019 Serie 676 (Neuemission) Betrag: 180 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,36% Liberierung: 13.08.2019 Laufzeit: 14,7 Jahre, bis 26.04.2034 Yield to Maturity: 0,225% Swapspread: +9,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 48'525'281 (8) Kotierung: SIX, ab 09.08.2019 Serie 677 (Neuemission) Betrag: 310 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 102,109% Liberierung: 13.08.2019 Laufzeit: 24,45 Jahre, bis 25.01.2044 Yield to Maturity: 0,409% Swapspread: +6,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 48'525'282 (6) Kotierung: SIX, ab 09.08.2019 Serie 638 (2. Aufstockung) Betrag: 330 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 713 Mio Fr. Zinssatz: 0,000% Emissionspreis: 101,953% Liberierung: 13.08.2019 Laufzeit: 3,76 Jahre, bis 16.05.2023 Yield to Maturity: -0,513% Swapspread: +17,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 48'525'279 (2) - nach Liberierung 33'833'040 Kotierung: SIX, ab 09.08.2019

