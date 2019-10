Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen insgesamt 448 Mio Franken auf

Serie 679 (Neuemission) Betrag: 185 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 102,137% Liberierung: 30.10.2019 Laufzeit: 3,79 Jahre, bis 16.08.2023 Yield to Maturity: -0,556% Swapspread: +17,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 50'239'334 (8) Kotierung: SIX, ab dem 28.10.2019 Serie 650 (2. Aufstockung) Betrag: 100 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 685 Mio Fr. Zinssatz: 0,000% Emissionspreis: 101,813% Liberierung: 30.10.2019 Laufzeit: 3,06 Jahre, bis 22.11.2022 Yield to Maturity: -0,585% Swapspread: +17,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 50'239'333 (0) - nach Liberierung 37'094'353 (9) Kotierung: SIX, ab dem 28.10.2019 Serie 680 (Neuemission) Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 102,764% Liberierung: 30.10.2019 Laufzeit: 6,42 Jahre, bis 30.03.2026 Yield to Maturity: -0,424% Swapspread: +16,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: 50'239'335 (5) Kotierung: SIX, ab dem 28.10.2019 Serie 676 (3. Aufstockung) Betrag: 63 Mio Fr. Neuer Gesamtbetrag: 493 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 104,053%% Liberierung: 30.10.2019 Laufzeit: 14,49 Jahre, bis 26.04.2034 Yield to Maturity: -0,029% Swapspread: +12,0 BP Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 50'239'336 (3) - nach Liberierung 48'525'281 (8) Kotierung: SIX, ab dem 28.10.2019

