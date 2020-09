Anleihe: Pfandbriefbank stockt drei Anleihen auf und holt sich 430 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S.683 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 675 Mio Fr. Zinssatz: 0,0% Emissionspreis: 101,303% Laufzeit: 7,42 Jahre bis 25.02.2028 Liberierung: 23.09.2020 Yield to Mat.: -0,174% Swapspread: +25 BP Valor: 52'515'839(7) Valor prov.: 56'923'762(8) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.09.2020 2. Tranche Aufstockung S.629 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 761 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 106,385% Laufzeit: 15,03 Jahre bis 05.10.2035 Liberierung: 23.09.2020 Yield to Mat.: +0,073% Swapspread: +21 BP Valor: 31'941'594(6) Valor prov.: 56'923'763(6) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.09.2020 3. Tranche Aufstockung S.640 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 540 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 106,945% Laufzeit: 23 Jahre bis 23.09.2043 Liberierung: 23.09.2020 Yield to Mat.: +0,070% Swapspread: +18 BP Valor: 33'833'042(3) Valor prov.: 56'923'76484) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.09.2020

