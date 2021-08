Anleihe: Pfandbriefbank stockt drei Bonds auf und holt sich 667 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung Serie 690 Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 600 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,347%% Laufzeit: 8,96 Jahre bis 02.08.2030 Liberierung: 17.08.2021 Yield to Mat.: -0,135% Swapspread: +6,0 BP Valor: 55'333'185 (8) Valor prov.: 112'905'375 (2) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.08.2021 2. Tranche Aufstockung Serie 676 Betrag: 207 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 850 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,174% Laufzeit: 12,69 Jahre bis 26.04.2034 Liberierung: 17.08.2021 Yield to Mat.: +0% Swapspread: +1,2 BP Valor: 48'525'281 (8) Valor prov.: 112'905'376 (0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.08.2021 3. Tranche Aufstockung Serie 640 Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 700 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 107,876% Laufzeit: 22,1 Jahre bis 23.09.2043 Liberierung: 17.08.2021 Yield to Mat.: +0,018% Swapspread: -10,0 BP Valor: 33'833'042 (3) Valor prov.: 112'905'377 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.08.2021

