Anleihe: Pfandbriefzentrale holt mit Dreier-Transaktion 532 Mio Franken

Tranche 1 Serie 456 Betrag: 295 Mio Fr. Totalbetrag neu: 853 Mio Fr. Zinssatz: 0,75% Emissionspreis: 105,614% Laufzeit: 4,89 Jahre bis 23.09.2024 Liberierung: 01.11.2019 Yield to Mat.: -0,384% Swapspread: +18 BP Valor prov.: 41'904'168 (3) Valor: 25'643'460 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 31.10.2019 Tranche 2 Serie 512 Betrag: 90 Mio Fr. Totalbetrag neu: 355 Mio Fr. Zinssatz: 0,2% Emissionspreis: 102,585% Laufzeit: 9,86 Jahre bis 10.09.2029 Liberierung: 01.11.2019 Yield to Mat.: -0,061% Swapspread: +16 BP Valor prov.: 41'904'169 (1) Valor: 41'904'117 (0) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 31.10.2019 Tranche 3 Serie 514 Betrag: 147 Mio Fr. Totalbetrag neu: 262 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 96,353% Laufzeit: 17,86 Jahre bis 10.09.2037 Liberierung: 01.11.2019 Yield to Mat.: +0,208% Swapspread: +12 BP Valor prov.: 41'904'170 (9) Valor: 41'904'146 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 31.10.2019

(AWP)