Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit drei Tranchen 275 Mio Fr.

Tranche 1 Aufstockung der Serie 483 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag neu: 580 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 104,964% Laufzeit: 7,4 Jahre bis 27.01.2027 Liberierung: 10.09.2019 Swap Spread: +8 BP Valor: 33'658'771 (9) Valor prov.: 41'904'144 (4) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.09.2019 Tranche 2 Aufstockung der Serie 508 Betrag: 60 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag neu: 511 Mio Fr. Zinssatz: 0,55% Emissionspreis: 111,339% Laufzeit: 11,4 Jahre, bis 29.01.2031 Liberierung: 10.09.2019 Swap Spread: +7 BP Valor: 41'904'084 (2) Valor prov.: 41'904'145 (1) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.09.2019 Tranche 3 Serie 514 (Neuemission) Betrag: 115 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 104,571% Laufzeit: 18 Jahre, bis 10.09.2037 Liberierung: 10.09.2019 Swap Spread: +3 BP Valor: 41'904'146 (9) Rating: AAA Kotierung: SIX, ab 09.09.2019

