Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit drei Tranchen 597 Mio Fr.

Tranche 1 Aufstockung der Serie 495 Betrag: 316 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,78% Laufzeit: 6,8 Jahre bis 12.05.2026 Liberierung: 15.07.2019 Yield to Mat.: -0,297% Swap Spread: +18 BP Valor: 36'153'291 (1) Valor prov.: 39'863'410 (2) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 12.07.2019 Tranche 2 Aufstockung der Serie 507 Betrag: 146 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 106,922% Laufzeit: 9,65 Jahre, bis 08.03.2029 Liberierung: 15.07.2019 Yield to Mat.: -0,082% Swap Spread: +15 BP Valor: 39'863'357 (5) Valor prov.: 39'863'411 (0) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 12.07.2019 Tranche 3 Aufstockung der Serie 510 Betrag: 135 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,7% Emissionspreis: 106,94% Laufzeit: 19,63 Jahre, bis 04.03.2039 Liberierung: 15.07.2019 Yield to Mat.: 0,339% Swap Spread: +9 BP Valor: 39'863'412 (8) Valor prov.: 39'863'412 (8) Rating: AAA Kotierung: SIX, ab 12.07.2019

(AWP)