Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Dreiertranche 501 Mio Fr.

Reopening Serie 486 Betrag: 212 Mio Fr. (Neu total 946 Mio Fr.) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 102,474% Laufzeit: 5,5 Jahre bis 02.12.2024 Liberierung: 04.06.2019 Yield to Mat.: -0,321% Swapspread: +10 BP Valor: 41'904'125 (3) Fungibel mit: 34'458'380 (9) Rating: S&P/Mood's/Fitch: AAA Kotierung: SIX, ab 03.06.2019 Reopening Serie 493 Betrag: 170 Mio Fr. (Neu total 320 Mio Fr.) Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 104,522% Laufzeit: 10,36 Jahre bis 12.10.2029 Liberierung: 04.06.2019 Yield to Mat.: 0,062% Swapspread: +5 BP Valor: 41'904'126 (1) Fungibel mit: 35'767'617 (7) Rating: S&P/Mood's/Fitch: AAA Kotierung: SIX, ab 03,06.2019 Reopening Serie 476 Betrag: 119 Mio Fr. (Neu total 632 Mio Fr.) Zinssatz: 0,6% Emissionspreis: 103,222% Laufzeit: 11.12.2035 Liberierung: 04.06.2019 Yield to Mat.: 0,398% Swapspread: +4 BP Valor: 41'904'127 (9) fungibel mit: 30'725'645 (0) Rating: S&P/Mood's/Fitch: AAA Kotierung: SIX, ab 03.06.2019

