Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Triopack 1,345 Milliarden Franken

Tranche 1 Aufstockung der Serie 501 Betrag: 714 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag neu: 899 Mio Fr. Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 105,265% Laufzeit: 8,822 Jahre bis 24.11.2028 Liberierung: 28.01.2020 Yield to Mat.: -0,094% Swapspread: +12 BP Valor: 37'347'669 (3) Valor prov. 46'123'912 (8) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 27.01.2020 Tranche 2 Aufstockung der Serie 476 Betrag: 264 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag neu: 896 Mio Fr. Zinssatz: 0,6% Emissionspreis: 106,783% Laufzeit: 15,87 Jahre bis 11.12.2035 Liberierung: 28.01.2020 Yield to Mat.: +0,167% Swapspread: +6 BP Valor: 30'725'645 (0) Valor prov. 46'123'914 (4), Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.01.2020 Tranche 3 Serie 516 (Neuemission) Betrag: 367 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,734% Laufzeit: 12,15 Jahre bis 23.03.2032 Liberierung: 28.01.2020 Yield to Mat.: +0,064% Swapspread: +9 BP Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 27.01.2020

