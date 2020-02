Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Triopack 545 Mio Franken

1. Tranche (Aufstockung Serie 483) Betrag: 209 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 789 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 102,751% Laufzeit: 6,9 Jahre bis 27.01.2027 Liberierung: 21.02.2020 Yield to Mat.: -0,391% Swapspread: +12 BP Valor: 33'658'771 (9) Valor prov.: 50'607'115 (5) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.02.2020 2. Tranche (Neu S.517) Betrag: 146 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 102,416% Laufzeit: 11,11 Jahre bis 02.04.2031 Liberierung: 21.02.2020 Yield to Mat.: -0,215% Swapspread: +9 BP Valor: 50'607'116 (3) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.02.2020 3. Tranche (neu S.518) Betrag: 190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,02% Emissionspreis: 100,122% Laufzeit: 19,9 Jahre bis 30.01.2040 Liberierung: 21.02.2020 Yield to Mat.: +0,014% Swapspread: +6 BP Valor: 50'607'117 (1) Rating: AAA (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.02.2020

