Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Triopack insgesamt 675 Mio Franken

1. Tranche Serie 466 Betrag: 171 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 774 Mio Fr. Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 106,521% Laufzeit: 6,52 Jahre bis 30.06.2027 Liberierung: 22.12.2020 Yield to Mat.: -0,361% Swapspread: +12 BP Valor: 28'594'936 (5) Valor prov.: 57'057'649 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.12.2020 2. Tranche Serie 526 Betrag: 362 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 517 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,752% Laufzeit: 9,58 Jahre bis 19.07.2030 Liberierung: 22.12.2020 Yield to Mat.: -0,181% Swapspread: +13 BP Valor: 53'689'341 (2) Valor prov.: 57'057'650 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.12.2020 3. Tranche Serie 523 Betrag: 142 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 583 Mio Fr. Zinssatz: 0,2% Emissionspreis: 103,409% Laufzeit: 14,56 Jahre bis 13.07.2035 Liberierung: 22.12.2020 Yield to Mat.: -0,034% Swapspread: +10 BP Valor: 53'689'290 (1) Valor prov.: 57'057'651 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 21.12.2020

(AWP)