Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen 402 Mio Franken auf

1. Tranche Aufstockung Serie 494 Betrag: 116 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 103,402% Laufzeit: 6,64 Jahre, bis 26.05.2027 Liberierung: 06.10.2020 Swapspread: +26,0 BP Valor: 53'689'340 (4) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 05.10.2020 2. Tranche neu S. 526 Betrag: 155 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,005% Laufzeit: 9,79 Jahre bis 19.07.2030 Liberierung: 06.10.2020 Swapspread: +31,0 BP Valor: 53'689'341 (2) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 05.10.2020 3. Tranche neu S. 527 Betrag: 131 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,05% Emissionspreis: 100,804% Laufzeit: 23,00 Jahre bis 06.10.2043 Liberierung: 06.10.2020 Swapspread: +20,0 BP Valor: 53'689'342 (0) Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Kotierung: SIX, ab 05.10.2020

(AWP)