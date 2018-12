Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen insgesamt 1'013 Mio Fr. auf

Serie 603: (Aufstockung) Betrag: 313 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 103,648%, plus aufgelaufene Zinsen für 263 Tage Liberierung: 12.12.2018 Laufzeit: 6 Jahre und 97 Tage, bis 19.03.2025 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 44'961'904 (5) - nach Liberierung 26'422'701 (5) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 11.12..2018 Serie 612: (Aufstockung) Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 1,000% Emissionspreis: 102,037%, plus aufgelaufene Zinsen für 317 Tage Liberierung: 12.12.2018 Laufzeit: 26 Jahre und 43 Tage, bis 25.01.2045 Rating: Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 44'961'906 (0) - nach Liberierung 28'252'890 (7) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 11.12.2018 Serie 667: (Neuemission) Betrag: 600 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,250% Emissionspreis: 100,219% Liberierung: 12.12.2018 Laufzeit: 7 Jahre und 334 Tage, bis 16.11.2026 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 44'961'905 (2) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 11.12.2018

