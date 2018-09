Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen insgesamt 487 Mio Franken auf

Serie 491: (Aufstockung) Betrag: 163 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,01% Emissionspreis: 100,387%, plus aufgelaufene Zinsen für 237 Tage Liberierung: 02.10.2018 Laufzeit: 5,34 Jahre, bis 05.02.2024 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 39'863'347 (6) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 01.10.2018 Serie 504: (Neuemission) Betrag: 195 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,170% Liberierung: 02.10.2018 Laufzeit: 7,80 Jahre, bis 20.07.2026 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 39'863'348 (4) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 01.10.2018 Serie 505: (Neuemission) Betrag: 129 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,75% Emissionspreis: 100,500% Liberierung: 02.10.2018 Laufzeit: 14,00 Jahre, bis 01.10.2032 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 39'863'349 (2) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 01.10.2018

hr/rw

(AWP)