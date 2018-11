Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen insgesamt 687 Mio Franken auf

Serie 463: (Aufstockung) Betrag: 297 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,606%, plus aufgelaufene Zinsen für 261 Tage Liberierung: 03.12.2018 Laufzeit: 5,28 Jahre, bis 12.03.2024 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Valor: 39'863'367 (4) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 30.11.2018 Serie 497: (Aufstockung) Betrag: 297 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 99,034%, plus aufgelaufene Zinsen für 129 Tage Liberierung: 03.12.2018 Laufzeit: 9,64 Jahre, bis 24.07.2024 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Valor: 39'863'368 (2) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 30.11.2018 Serie 478: (Aufstockung) Betrag: 93 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 95,284%, plus aufgelaufene Zinsen für 243 Tage Liberierung: 03.12.2018 Laufzeit: 15,33 Jahre, bis 30.03.2034 Rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) Valor: 39'863'369 (0) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 30.11.2018

tp/cf

(AWP)