Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen insgesamt 753 Mio Fr. auf

Serie 506: (Aufstockung) Betrag: 271 Mio Fr. Gesamtbetrag (neu): 506 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 101,594% Liberierung: 05.03.2019 Laufzeit: 5,65 Jahre, bis 31.10.2024 Yield to Mat.: -0,155% (Govt Spread +45 BP) Issuer Rating (ZKB): Aaa (Moody's) Valor: - bis Liberierung 41'904'093 (3) - nach Liberierung 39'863'356 Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 04.03.2019 *** Serie 509: (Neuemission) Betrag: 349 Mio Fr. Zinssatz: 0,30% Emissionspreis: 100,42% Liberierung: 05.03.2019 Laufzeit: 10,09 Jahre, bis 09.04.2029 Yield to Mat.: 0,258% (Govt Spread +57 BP) Issuer Rating (ZKB): Aaa (Moody's) Valor: 41'904'094 (1) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 04.03.2019 *** Serie 510: (Neuemission) Betrag: 133 Mio Fr. Zinssatz: 0,7% Emissionspreis: 100,281% Liberierung: 05.03.2019 Laufzeit: 20,0 Jahre, bis 04.03.2039 Yield to Mat.: 0,685% (Govt Spread +55 BP) Issuer Rating (ZKB): Aaa (Moody's) Valor: 41'904'095 (8) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 04.03.2019

uh

(AWP)