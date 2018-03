Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt in drei Tranchen insgesamt 858 Mio CHF auf

Serie 470: Betrag: 404 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,272% plus aufgelaufener Zins für 251 Tage Liberierung: 18.03.2018 Laufzeit: 6,3 Jahre, bis 17.07.2024 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 37'347'658 (6) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 27.03.2018 Serie 494: Betrag: 207 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 98,654% Liberierung: 28.03.2018 Laufzeit: 9,16 Jahre, bis 26.05.2027 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 37'347'659 (4) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 27.03.2018 Serie 500: Betrag: 247 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,65% Emissionspreis: 98,907% Liberierung: 18.03.2018 Laufzeit: 14,88 Jahre, bis 15.02.2033 Rating: Aaa (Moody's) Valor: 37'347'660 (2) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 27.03.2018

