Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt insgesamt 865 Millionen Franken auf

1. Tranche neu Serie 559 Betrag: 252 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5% Emissionspreis: 100,128% Laufzeit: 6,7 Jahre, bis 22.05.2029 Liberierung: 09.09.2022 Yield to Mat.: 1,48% Swap-Spread: +6 BP Valor: 120'636'740 (6) Rating: Aaa (Moody'S) Kotierung: SIX, ab 08.09.2022 2. Tranche Aufstockung Serie 554 Betrag: 348 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 714 Mio Fr. Coupon: 1,7% Emissionspreis: 100,147% Laufzeit: 9,88 Jahre bis 27.07.2032 Liberierung: 09.09.2022 Yield to Mat.: 1,68% Swap-Spread: +6 BP Valor: 118'921'783 (4) Valor prov.: 120'636'741 (4) Rating: Aaa (Moody'S) Kotierung: SIX, ab 08.09.2022 3. Tranche neu Serie 560 Betrag: 265 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,85% Emissionspreis: 100,068% Laufzeit: 14,56 Jahre, bis 02.04.2037 Liberierung: 09.09.2022 Yield to Mat.: 1,845% Swap-Spread: +3 BP Valor: 120'636'742 (2) Rating: Aaa (Moody'S) Kotierung: SIX, ab 08.09.2022

