Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit 3 neuen Tranchen 973 Mio Fr. auf

1. Tranche neu S.550 Betrag: 324 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,10% Emissionspreis: 100,367% Laufzeit: 5,99 Jahre, bis 18.04.2028 Liberierung: 22.04.2022 Yield to Mat.: 1,036% Swap-Spread: +10 BP Valor: 117'056'579 (5) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 21.04.2022 2. Tranche neu S.551 Betrag: 316 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,40% Emissionspreis: 100,444% Laufzeit: 10,36 Jahre, bis 30.08.2032 Liberierung: 22.04.2022 Yield to Mat.: 1,354% Swap-Spread: +12 BP Valor: 117'056'580 (3), Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 21.04.2022 3. Tranche neu S.552 Betrag: 333 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,45% Emissionspreis: 100,857% Laufzeit: 19,89 Jahre, bis 14.03.2042 Liberierung: 22.04.2022 Yield to Mat.: 1,400% Swap-Spread: +2 BP Valor: 117'056'581 (1) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 21.04.2022

pre

(AWP)