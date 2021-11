Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 1,104 Mrd Franken auf

1. Tranche neu S.541 Betrag: 595 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1% Emissionspreis: 100,239% Laufzeit: 9,389 Jahre, bis 05.05.2031 Liberierung: 15.12.2021 Yield to Mat.: +0,074% Swapspread: Saron +10 BP Valor: 114'872'804 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2021 2. Tranche Aufstockung S.531 Betrag: 255 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 828 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 97,352% Laufzeit: 14,17 Jahre, bis 15.02.2036 Liberierung: 15.12.2021 Yield to Mat.: +0,190% Swapspread: Saron +6 BP Valor: 58'903'103 (5) Valor prov.: 114'872'805 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2021 3. Tranche Aufstockung S.499 Betrag: 254 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 977 Mio Fr. Coupon: 0,5% Emissionspreis: 103,916% Laufzeit: 6,43 Jahre, bis 18.05.2028 Liberierung: 15.12.2021 Yield to Mat.: -0,107% Swapspread: Saron +11 BP Valor: 37'347'641 (2) Valor prov.: 114'872'803 (8) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 14.12.2021

(AWP)