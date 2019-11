Anleihe: Provinz New Brunswick nimmt 225 Mio Fr. in zwei Tranchen auf

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,125% Ausgabepreis: 101,559% Liberierung: 06.12.2019 Laufzeit: 13 Jahre, bis 06.12.2032 Rating: Aa2/A+ (Moody's/S&P) Swap Spread: +9 BP Yield To Mat.: 0,005% Valor: 46'123'900 (3) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 04.12.2019 Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,25% Ausgabepreis: 100,930% Liberierung: 06.12.2019 Laufzeit: 20 Jahre, bis 06.12.2039 Rating: Aa2/A+ (Moody's/S&P) Swap Spread: +11 BP Yield To Mat.: 0,203% Valor: 46'123'901 (1) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. Handel ab 04.12.2019

kw/pre

(AWP)