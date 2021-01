Anleihe: Raiffeisen nimmt mit 2 Bail-in-Bonds 300 Mio Franken auf

Serie 1 (6NC5) Betrag: 125 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,1775% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 6 Jahre bis 15.01.2027 Call-Datum 15.01.2026 Liberierung: 15.01.2021 Yield to Mat.: 0,1775% Swapspread: +75 BP Valor: 59'108'413(9) Rating: A+stb/A3 stb (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.01.2021 Mindeststückelung: 100'000 Fr. Serie 2 (10NC9): Betrag: 175 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,570% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 10 Jahre bis 15.01.2031 Call-Datum 15.01.2030 Liberierung: 15.01.2021 Yield to Mat.: 0,570% Swapspread: +90 BP Valor: 59'108'425(3) Rating: A+stb/A3 stb (S&P/Moody's) Kotierung: SIX, ab 13.01.2021 Mindeststückelung: 100'000 Fr.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 6 bzw. 10 Jahren. Sie können aber nach 5 bzw. 9 Jahren vorzeitig getilgt werden.

Bail-in bedeutet, dass die Gläubiger im Falle einer Schieflage der Bank zur Sanierung des Finanzinstitutes beitragen.

Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung bzw. Mindeststückelung von 100'000 Franken primär an institutionelle und professionelle Investoren.

pre/rw

(AWP)