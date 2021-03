Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,25% Emissionspreis: 100% Laufzeit: perpetual 1. Call Datum 6 Jahre am 31.03.2027 Liberierung: 31.03.2021 Reset Margin: 225 BP Spread vs Saron: +265,75 BP Valor: 110'182'579 (7) Rating: BBB stb. (S&P) Kotierung: SIX, ab 30.03.2021

(AWP)