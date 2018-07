Anleihe: Sika nimmt 550 Millionen Franken in drei Tranchen auf

Tranche 1 Betrag: 170 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,285% Liberierung: 12.07.2018 Laufzeit: 3 Jahre, bis 12.07.2021 Valor: 42'356'355 (7) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, prov. erster Handelstag 10.07.2018 Tranche 2 Betrag: 250 Mio Fr. Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 100,515% Liberierung: 12.07.2018 Laufzeit: 6 Jahre, bis 12.07.2024 Valor: 42'576'651 (3) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, prov. erster Handelstag 10.07.2018 Tranche 3 Betrag: 130 Mio Fr. Zinssatz: 1,125% Emissionspreis: 101,112% Liberierung: 12.07.2018 Laufzeit: 10 Jahre, bis 12.07.2028 Valor: 42'356'652 (1) Rating: A- (S&P) Kotierung: SIX, prov. erster Handelstag 10.07.2018

Sika beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Anleiheangebot hauptsächlich zur Refinanzierung des kürzlich angekündigten Erwerbs eigener Aktien von Compagnie de Saint-Gobain und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

ra/cf

(AWP)