Anleihe: Sonova holt sich mit zwei Anleihen 2025 und 2028 total 500 Mio Franken

1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,5% Emissionspreis: 100,402% Laufzeit: 5 Jahre 100 Tage bis 06.10.2025 Liberierung: 26.06.2020 Yield to Mat.: 0,423% Swapspread. +100 BP Valor: 54'724'326(8) Rating: A-stb/A neg (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.06.2020 2. Tranche Betrag: 300 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,75% Emissionspreis: 100,084% Laufzeit: 8 Jahre 100 Tage bis 06.10.2028 Liberierung: 26.06.2020 Yield to Mat.: 0,740% Swapspread. +115 BP Valor: 54'724'327(6) Rating: A-stb/Aneg (UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 24.06.2020

(AWP)