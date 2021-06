Anleihe: Swiss Credit Card Issuance holt sich 200 Mio Franken in drei Tranchen

1. Tranche Class A Betrag: 190 Mio Fr. Zinssatz: 0,350% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre bis 15.06.2026 Call Datum: nach drei Jahren am 15.06.2024 Liberierung: 15.06.2021 Yield to Mat.: 0,35% Swapspread: + 92 BP Valor: 111'848'366 (3) Rating: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 14.06.2021 2. Tranche Class B Betrag: 6 Mio Fr. Zinssatz: 1,625% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre bis 15.06.2026 Call Datum: nach drei Jahren am 15.06.2024 Liberierung: 15.06.2021 Yield to Mat.: 1,625% Swapspread: +219,5 BP Valor: 111'848'367 (1) Rating: A+/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 14.06.2021 3. Tranche Class C Betrag: 4 Mio Fr. Zinssatz: 2,375% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre bis 15.06.2026 Call Datum: nach drei Jahren am 15.06.2024 Liberierung: 15.06.2021 Yield to Mat.: 2,375% Swapspread: +294,5 BP Valor: 111'848'368 (9) Rating: BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 14.06.2021

(AWP)