Anleihe: Swisscard AECS nimmt insgesamt 200 Millionen Franken auf

Class A Betrag: 190 Mio Fr. Zinssatz: 1,0725% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15. Juni 2025 Liberierung: 15. Juni 2022 Yield to Mat.: 1,0725% Swapspread: +60 BP (Saron) Valor: 119'106'620 (3) Ratings: AAA/AAA (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, 13.06.2022 CLASS B Betrag: 6 Mio Fr. Zinssatz: 2,50% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15. Juni 2025 Liberierung: 15. Juni 2022 Swapspread: +202,75 BP (Saron) Valor: 119'106'621 (1) Ratings: A+/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.06.2022 CLASS C Betrag: 4 Mio Fr. Zinssatz: 3,25% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 3 Jahre, bis 15. Juni 2025 Liberierung: 15. Juni 2022 Yield to Mat.: 277,75% Swapspread: +277,75 BP (Saron) Valor: 119'106'622 (9) Rating: BBB+/BBB+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 13.06.2022

rw/tp

(AWP)