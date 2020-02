Anleihe: Syngenta nimmt mit zwei Anleihen 340 Mio Fr. auf

Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,125% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,033% Laufzeit: 2,75 Jahre, bis 09.12.2022 Liberierung: 09.03.2020 Yield to Mat.: 0,113% Swap Spread: +90 BP Valor: 52'515'843 (9) Rating: Ba2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 06.03.2020 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,700% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,276% Laufzeit: 6,75 Jahre, bis 09.12.2026 Liberierung: 09.03.2020 Yield to Mat.: 0,658% Swap Spread: +130 BP Valor: 52'515'844 (7) Rating: Ba2/BBB-/BBB (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 06.03.2020

uh/ys/ra

(AWP)